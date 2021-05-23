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Беспилотники Bayraktar TB2 были проверены в боевых конфликтах, заявили в Минобороны Польши. Их вооружат противотанковыми ракетами. Первая партия из 24 дронов поступит в 2022 году.
Bayraktar
Bayraktar
© wikipedia

Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники. В общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2, первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году, сообщает портал PolskieRadio в субботу, 22 мая.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, "польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении". Турецкие беспилотники были испытаны в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами. Контракт с Турцией также включает логистический и учебный пакеты. Его планируется заключить 25 мая, когда президент Польши Анджей Дуда отправится в Турцию с официальным визитом.

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Турецкие беспилотники

Ранее, в 2019 году, соглашение о поставках шести дронов Bayraktar ТВ2 и трех наземных станций их управления подписали Киев и Анкара. Турецкая компания Baykar Makina уже поставляет свои боевые беспилотники в Азербайджан, Катар и Ливию. По данным, предоставляемым самой Турцией, страна является четвертым по величине в мире производителем боевых дронов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставками турецких дронов заинтересовались в Саудовской Аравии.

Бундесвер и боевые дроны

Применение турецких беспилотников во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году обострило дискуссию о закупке подобных аппаратов для германской армии и этичности их использования. В декабре СДПГ - партнер консерваторов по правящей коалиции в Германии - отказалась одобрить закупку новых вооруженных дронов израильского производства для бундесвера. В ответ генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) заявил, что немецкая армия не будет использовать дроны так, как это делалось в карабахском конфликте.

Канада отказалась сотрудничать с Турцией

Как сообщает Reuters, Канада отозвала разрешение на экспорт своих технологий для производства дронов в Турции после того, как они были применены азербайджанской армией во время конфликта в Нагорном Карабахе.

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Deutsche Welle

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