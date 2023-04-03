"Насколько я знаю, несколько самолетов МиГ-29 уже отправлены [Киеву]. По моей информации, процесс передачи завершен", — заявил Пшидач. Он подчеркнул, что речь идет только о первом транше подобной помощи, за которым, "конечно, будут разговоры о дальнейшей поддержке"

Пшидач не уточнил, о каком количестве истребителей идет речь. В середине марта президент Польши Анджей Дуды обещал отправить в Украину четыре МиГ-29. "Можно с уверенностью сказать, что мы буквально в данный момент отправляем эти МиГ в Украину. Сейчас у нас еще есть десяток этих [самолетов]. Они достались нам в начале 1990-х годов от восточногерманской армии. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями", — говорил тогда Дуда.

В общей сложности на вооружении Польши числится 28 истребителей МиГ-29, отмечает "Русская служба BBC".

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 самолетов той же модели. "Обещания должны выполняться, и когда [президент Украины Владимир] Зеленский попросил больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное", — заявил тогда премьер-министр страны Эдуард Хегер. Первые четыре словацких Миг-29 были переданы ВСУ спустя неделю.