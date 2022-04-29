Польша передала Украине более 200 танков

"Ссылаясь на сообщение премьера Матеуша Моравецкого относительно военной помощи украинской стороне, она превысила уже 7 миллиардов злотых (1,5 млрд евро)", - заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Сообщается, что у Польши имеется почти 400 единиц танков Т-72. Часть из них в 2019 году была модернизирована, в основном с точки зрения огневой мощи этой техники.

Украине Польша передает, в первую очередь танки, которые не прошли модернизацию.

По данным "Польского радио", кроме этого, Польша уже поставила в Украину самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", ракетные системы залпового огня "Град", ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27. А также беспилотники польского производства WB Electonics, дроны Warmate, переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" и "большое количество боеприпасов".