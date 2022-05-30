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Польша передала Украине 18 бронированных гусеничных артиллерийских установок KRAB - об этом сообщило в воскресенье Польское радио, сославшись на свои источники в министерстве обороны.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AFP / Scanpix

Эти самоходки польского производства с орудиями калибром 155 мм могут делать до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 км.

По сведениям Польского радио, Польша обучила 100 украинских артиллеристов работе на этих самоходках.

Некоторое время назад Украина получила от Франции шесть 155-мм гаубиц CAESAR на колесных шасси. Еще 12 самоходок обещали, но пока не передали Германия и Нидерланды.

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bbcrussian.com
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