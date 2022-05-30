Эти самоходки польского производства с орудиями калибром 155 мм могут делать до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 км.
По сведениям Польского радио, Польша обучила 100 украинских артиллеристов работе на этих самоходках.
Некоторое время назад Украина получила от Франции шесть 155-мм гаубиц CAESAR на колесных шасси. Еще 12 самоходок обещали, но пока не передали Германия и Нидерланды.
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