Польша перебрасывает войска ближе к Беларуси из-за вагнеровцев

В четверг Министерство обороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и наемников группы "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей.

Гоффман сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши, который, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы "Вагнер".

"Поэтому министр национальной обороны, глава комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши. Задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора", - сказал Гоффман.