Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы", - говорится в заявлении Блащака.