"Не буду называть вам конкретные цифры, но могу подтвердить слова премьер-министра о том, что Польша поставляла, поставляет и будет поставлять Украине военную помощь, в частности танки Т-72. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но это, безусловно, важная помощь", - сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News.

Польские СМИ также пишут, среди вооружений, которые Варшава передала Киеву, - самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", а также ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов Миг-29 и Су-27.

Польское радио добавляет, что Украина также получит разведывательные беспилотники компании WB Electonics, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов. Специалисты группы Oryx, анализирующей данные о вооружении из открытых источников, тоже сообщили о поставках техники в Украину из Польши.

Основной боевой танк Т-72 разработан на Уралвагонзаводе во времена СССР. Советская армия взяла его на вооружение в 1973 году. За 30 лет производства он был модернизирован 14 раз.

Т-72 участвовал в многих военных конфликтах - в войнах в Ливане и Сирии, в войне между Ираком и Ираном, в конфликтах после распада Югославии, в Чечне, в российско-грузинской войне 2008 года, в войнах в Нагорном Карабахе и в войне на востоке Украины.

На начало 2014 года вооруженные силы Украины имели 600 танков Т-72, которые находились на хранении. Но с началом боевых действий в Донбассе министерство обороны возобновило их использование.

Танки модернизировал один из украинских бронетанковых заводов. Т-72 получил более мощный двигатель (840 л.с.), гусеницы от танка Т-80, улучшенную защиту, современную цифровую радиостанцию и спутниковую навигационную систему. Приборы ночного видения танков оснастили электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Различные модификации Т-72 активно использует во вторжении в Украину в 2022 году и российская армия.

Танки от союзников



С началом российского вторжения 24 февраля Украина обратилась за помощью к партнерам. В начале апреля издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США договариваются с союзниками по НАТО о возможной передаче Украине танков советского производства. Первой танки Т-72, БМП-1 и гаубицы начала передавать Украине Чехия. СМИ сообщали, что в первую партию вошло более десятка танков.

По сообщению Польского радио, у Польши имеется почти 400 единиц Т-72. Согласно решению польского министерства обороны, в 2019 году некоторые из них были модифицированы, но, как отмечает издание, украинской армии передают преимущественно немодернизированную технику.

США также договорились о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300 из арсеналов стран Восточной Европы. Словакия уже официально поставила такой комплекс.

Перед началом российского вторжения и на его первых стадиях страны НАТО избегали поставлять Украине вооружение, которое считается наступательным, опасаясь, что это даст поводы России говорить о прямом конфликте с альянсом.

Но после свидетельств зверств в Буче и других оккупированных российскими войсками городах позиция Запада изменилась. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок больше не делит вооружения, поставляемые Киеву, на оборонительные и наступательные.