Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов

Министерство обороны Польши сообщило о нападениях со стороны мигрантов на охраняющих пограничный переход в Кузнице польских военнослужащих. "Агрессивные мигранты продолжают кидать камнями в наших солдат и офицеров. Польские службы отражают атаку", - заявило ведомство в Twitter во вторник, 16 ноября. Сообщается также, что польские военные "применили слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов".

По данным польского Минобороны, мигранты получили от белорусских силовиков светошумовые гранаты и начали бросать их в польских военнослужащих. "Сегодняшняя атака проводится под строгим контролем сотрудников белорусских служб", - написало далее ведомство.

Польша обвинила белорусских силовиков в повреждении заграждений

Кроме того, Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении заграждений на границе двух стран. "Вчера ночью четверо белорусских военных пытались повредить забор и заставить 11 мигрантов перейти на территорию Польши. Солдатам удалось пресечь эту попытку", - указало Минобороны в Twitter. В распространенном польским ведомством видео видно, как человек в камуфляже на белорусской стороне заграждений в темноте пытается разрушить заграждения из колючей проволоки, а при приближении поляков убегает.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

В свою очередь служба погранохраны Польшизаявила о более чем 200 попытках перехода мигрантами границы со стороны Беларуси. "Вчера, 15 ноября, было зафиксировано 224 попытки пересечения белорусско-польской границы. Сотрудники пограничной службы выдали предписание покинуть территорию Республики Польша 29 иностранцам", - сообщило ведомство. В частности, на участке пограничного поста в Дубиче-Церкевне через границу безуспешно пыталась перейти группа из 100 человек, указывается далее.

Данную информацию невозможно проверить, поскольку Польша объявила в приграничном регионе чрезвычайное положение и не пропускает в него журналистов. То же самое касается и заявлений Минска.

Конфликт на границе Польши и Беларуси

Ситуация на восточной внешней границе Евросоюза резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре.

В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. В частности, 14 ноября польская погранслужба сообщила о 223 таких попытках только за одни сутки. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать беженцев, пытающихся через Беларусь нелегально попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч людей к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска Евросоюз планирует ввести пятый пакет санкций.