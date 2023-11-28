Польша обратилась к Украине с предложениями по разблокировке границы

Эти предложения включают пропуск пустых польских фур из Украины в Польшу вне электронной очереди и обращение в Еврокомиссию с просьбой проанализировать последствия реализации соглашения о либерализации транспортных перевозок из Украины, передает Укринформ.

Как отмечается в письме, одной из причин блокады польскими перевозчиками границы является введение украинской стороной электронной очереди. Это привело к увеличению времени ожидания на границе транспортных средств из ЕС, которые возвращаются пустыми из Украины. "Это делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Кроме того, по мнению протестующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", - подчеркивает польское министерство.

В этом контексте министр Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.