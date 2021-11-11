Польша не считает мигрантов на границе с Беларусью беженцами

Польша не считает людей, застрявших на белорусско-польской границе, беженцами. Об этом в четверг, 11 ноября, в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, чтобы рассчитывать на получение статуса беженца мигранты должны были попасть в Польшу напрямую из кризисных регионов. "Проблема в том, что они все легально приехали в Беларусь, получили визы туристические от белорусского закона, и это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Это очень важная форма. Если бы они пришли из стран, где небезопасные события происходят, они могли бы получить этот законный документ. Незаконно, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус беженцев", - подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.

Ясина категорично заявил, что Польша ни при каких условиях не пустит мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию. "По международному закону мы все что можем делать - это смотреть и предлагать белорусам нашу гуманитарную помощь", - отметил он.

Скопление мигрантов на границе Польши и Беларуси

Ранее и.о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала найти гуманное решение проблемы со стремящимися в ЕС мигрантами из Беларуси. При этом, указала глава действующего правительства ФРГ, Евросоюз должен иметь возможность "защищать свои внешние границы". В состоявшемся 10 ноября телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным она попросила оказать воздействие на белорусского правителя Александра Лукашенко в связи с возникшей ситуацией. "Там используются люди, они являются жертвами человеконенавистнической политики, и против этого необходимо что-то предпринять", - отметила Меркель.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Брюссель обвиняет режим Лукашенко в намеренной организации переправки тысяч мигрантов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч человек, желающих перебраться в ЕС. По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков мигрантов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону.