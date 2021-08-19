В связи с большим числом нелегально проникающих со стороны Беларуси мигрантов власти Польши усиливают охрану границы с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, которые укрепят пограничную охрану, сообщил в среду, 18 августа, в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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По данным польского министерства внутренних дел, только с начала августа границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 1935 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1175 случаях. Еще 760 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

Премьер Польши обвинил Минск в использовании беженцев в своих целях

Белорусский режим использует беженцев в своих целях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", - подчеркнул он и указал, что суверенное государство должно защищать свои внешние границы.

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ наужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего, в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны Лукашенко.