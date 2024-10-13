Польша намерена приостановить действие права на политубежище

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерениях Варшавы временно приостановить действие права на получение политического убежища в Польше. Выступая в субботу, 12 октября, на съезде „Гражданской коалиции“, он объяснил эти намерения желанием оградить страну от нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Подробностей инициативы польский премьер не привел, но заявил, что она станет частью новой миграционной стратегии его сторонников, возглавивших правительство Польши около года назад. „Мы сведем нелегальную миграцию к минимуму,“ - пообещал Туск.

По словам главы польского правительства, новая миграционная стратегия страны будет представлена кабмину 15 октября. „Одним из элементов стратегии станет временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к признанию этого решения в Европе“, - цитирует слова Туска агентство Bloomberg. Он заявил, что не будет „уважать и реализовывать“ европейские инициативы, которые угрожают безопасности Польши, имея в виду миграционный пакт Евросоюза, который должен вступить в силу в 2026 году.