Польша на фоне конфликта Варшавы и ЕС с руководством в Минске начала строить на границе с Беларусью укрепленные заграждения. Вдоль границы будет возведена стена высотой 5,5 метра, сообщила представитель польской пограничной охраны Анна Михальская агентству PAP во вторник, 25 января.

Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро. Предполагается, что стена длиной 186 километров будет построена до июня. С критикой возведения заграждений выступали правозащитники, требующие соблюдать европейское законодательство в области миграции, а также экологи, указывающие на необходимость защиты лесных массивов на границе двух стран. "Нашей целью является минимизация ущерба", - отметила далее Михальская и подчеркнула, что вырубка леса будет производиться в минимально возможных масштабах.

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Власти в Варшаве решили построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которых Минск ввозил в страну с целью дальнейшей переправки в ЕС. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что укрепление будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения и камерами дневного и ночного видения. Наверху будут закреплены рулоны колючей проволоки.

Аналогичный забор строит Литва

В начале ноября строительство аналогичных заграждений начала Литва. Возведение 500-километровой стены должно быть завершено к сентябрю 2022 года, Литва потратит на это 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.

Правительство в Варшаве и другие страны ЕС обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая 2021 года Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.

После этого существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск и резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС ввел пятый пакет санкций, включающий меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.