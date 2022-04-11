Дуда не обошел стороной предполагаемые военные преступления России в ходе проводимой РФ войны против Украины. "Забытые, безнаказанные военные преступления и преступления против человечности подпитывают чувство безнаказанности преступников", — отметил польский президент. "Это все равно что дать зеленый свет их преемникам и последователям", — добавил он. По мнению Дуды, сегодня примером подобного является "жестокая агрессия России против независимой и демократической Украины".
Годовщина авиакатастрофы под Смоленском
Заявление главы польского государства прозвучало в 12-ю годовщину смерти бывшего президента Леха Качиньского. Самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года.
В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе глава государства с супругой, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле польских офицеров сотрудниками НКВД.
Расстрел в Катынском лесу
Весной 1940 года в Катынский лес под Смоленском была доставлена первая группа польских военнопленных, которых позднее расстреляли сотрудники НКВД. В целом, в Катыни было убито около 22 тысяч поляков. В основном это были польские офицеры, попавшие в плен после советского вторжения в Польшу в сентябре 1939 года.
Москва около полувека отрицала свою причастность и обвиняла в расстреле нацистские оккупационные войска. Лишь в 1990 году президент СССР Михаил Горбачев признал, что ответственность за это несет советская спецслужба.
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