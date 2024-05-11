Польша хочет дополнительно укрепить свою восточную границу

По словам Туска, укреплению подлежит "вся восточная граница" страны - что можно интерпретировать как намерение построить укрепления также на границах с Калининградской областью РФ и Украиной, хотя прямо об этом политик не сказал.

Необходимость этого Туск обосновал "гибридной войной", которую, по его словам, продолжает вести белорусский режим Лукашенко , направляя на польскую границу поток мигрантов. "Я хочу четко заявить: такая страна, как Беларусь, вынашивающая все более агрессивные планы в отношении Польши, является соорганизатором этой практики на границе Польши", - цитирует слова польского премьера агентство Reuters .

Польша намерена дополнительно укрепить свою восточную границу. Об этом в субботу, 11 мая, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая перед пограничниками и солдатами в деревне Каракуле близ польско-белорусской границы.

Дональд Туск при этом подчеркнул, что восточная граница Польши - это также и восточная граница Европейского союза. Поэтому, с его точки зрения, нет сомнений, что "вся Европа должна будет инвестировать в свою безопасность", оказав Варшаве помощь в укреплении границы на востоке.

Поток мигрантов на границе РБ и Польши рекордно вырос

Количество попыток незаконно попасть в Евросоюз с территории Беларуси резко увеличилось в начале этого года. На этот раз большинство из них зафиксировано на границе с Польшей и лишь в единичных случаях - с Литвой.