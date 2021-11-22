Польша готова оплатить возвращение застрявших на границе с Беларусью мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил готовность правительства оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе, сообщило в воскресенье, 21 ноября, "Польское радио".

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - заявил он после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил председатель польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.

Польша готова ужесточить санкции против Лукашенко

Происходящее с мигрантами на границе с Беларусью - это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет, подчеркнул Моравецкий. Однако Польша "не поддастся шантажу" и сделает все, чтобы защитить границы ЕС, заявил польский премьер-министр.

Правительство Польши готово к ужесточению санкций в отношении режима Александра Лукашенко, в том числе к дальнейшему закрытию границы с Беларусью, сказал Моравецкий.

"Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", - отметил он. Эти меры, по словам премьера, позволили бы усилить экономическое давление на правителя Беларуси Александра Лукашенко.

В воскресенье Моравецкий планирует также посетить Латвию и Литву, чтобы обсудить с руководством этих стран пути выхода из сложившейся ситуации.

Критика со стороны Еврокомиссии

Тем временем Еврокомиссия выдвинула серьезные обвинения против Лукашенко. "В условиях кризиса Лукашенко вел себя как туроператор без лицензии, продавая дорогие турпакеты в ЕС, которые по прибытии разваливались", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 21 ноября.

По словам еврокомиссара, семьи и дети были обмануты и втянуты в трагедию, которая привела к многочисленным страданиям, и на Лукашенко и его режиме лежит "чрезвычайная ответственность за созданный кризис".

Гибридная атака на Евросоюз

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Тяжелее всего обстановка в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Мигранты пытаются через Беларусь попасть на территорию этих стран. Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в отместку за введенные против Минска санкции.

Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию Евросоюза. “Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой... Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", - подчеркнул белорусский правитель в интервтью британской медиакомпании BBC 19 ноября.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польше со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов. С тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы.