Польша эвакуирует своих граждан из Израиля

«Первые эвакуированные из Израиля уже прибыли в Польшу. Я хочу поблагодарить [наших] военных за успешное проведение операции», — говорится в твите министра обороны Польши Мариуша Блащака.
На понедельник, 9 октября, запланированы еще два эвакуационных рейса из Израиля в Польшу.
По словам министра обороны, по данным на минувшее воскресенье, в Израиле эвакуации ожидали около 200 туристов из Польши, в том числе группа школьников. В операции по эвакуации граждан Польши принимают участие около 200 польских военных.
Оставить комментарий Читать комментарии