Польша эвакуирует своих граждан из Израиля

«Первые эвакуированные из Израиля уже прибыли в Польшу. Я хочу поблагодарить [наших] военных за успешное проведение операции», — говорится в твите министра обороны Польши Мариуша Блащака.

На понедельник, 9 октября, запланированы еще два эвакуационных рейса из Израиля в Польшу.