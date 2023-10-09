Польша эвакуирует своих граждан из Израиля

 
bbcrussian.com
„Hamas“ ataka Izraelyje.
„Hamas“ ataka Izraelyje.
ФОТО: EPA-ELTA

Польша начала эвакуацию своих граждан из Израиля. Первый самолет с 120 гражданами страны приземлился в аэропорту Варшавы рано утром в понедельник, сообщает корреспондент Би-би-си Адам Истон.

«Первые эвакуированные из Израиля уже прибыли в Польшу. Я хочу поблагодарить [наших] военных за успешное проведение операции», — говорится в твите министра обороны Польши Мариуша Блащака.

На понедельник, 9 октября, запланированы еще два эвакуационных рейса из Израиля в Польшу.

По словам министра обороны, по данным на минувшее воскресенье, в Израиле эвакуации ожидали около 200 туристов из Польши, в том числе группа школьников. В операции по эвакуации граждан Польши принимают участие около 200 польских военных.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии