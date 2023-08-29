Польша: число скончавшихся от легионеллеза увеличилось

В результате вспышки легионеллеза в городе на юго-востоке Польши скончались 11 человек.

В понедельник местные органы здравоохранения уточнили данные о количестве умерших в результате вспышки заболевания в городе Жешув, расположенном неподалеку от границы с Украиной.

Возраст умерших варьируется от 64 до 95 лет, все они страдали другими хроническими заболеваниями.

"Мы подтвердили 144 случая (заражения) и одиннадцать случаев со смертельным исходом", - сообщил журналистам санитарный инспектор региона Адам Сидор.

"Мы ищем источник заражения. В настоящее время рассматривается возможность попадания бактерий в сети горячего и холодного водоснабжения", - добавил он.

Легионеллез - это острое инфекционное заболевание. Болезнь сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Бактерия может активно размножаться в системах водоснабжения и кондиционирования воздуха.