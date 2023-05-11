aA
Власти Польши объявили о решении называть российский город Калининград историческим польским наименованием Крулевец, а Калининградскую область - Крулевецкой. Этот топоним отныне будет употребляться в официальных польских документах и на картах, сообщило в среду, 10 мая, польское правительство.
Kaliningradas
Kaliningradas
© Reuters / Scanpix

"Мы не хотим русификации в Польше, поэтому приняли решение Калининград и его область называть на своем собственном языке", - заявил министр по вопросам развития и технологий Вальдемар Буда. Он также отметил, что крупный российский город близ польской границы носит имя советского деятеля Михаила Калинина - "преступника, который в числе прочих несет ответственность за решение о массовой казни польских военнослужащих в Катыни в 1940 году", и это "вызывает негативные эмоции в Польше".

Статьи по теме:
Анушаускас: в Калининградской области отправленных на войну военных заменили мобилизованными
После взрывов на газопроводе – беспокойство в Литве: в Калининграде дислоцирована секретная военная единица

В России критикуют решение Польши

В России раскритиковали решение Варшавы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оно "граничит с безумием". Польша на протяжении всей истории "время от времени скатывается в это безумие своей ненависти к русским", что "ничего хорошего для Польши и поляков" не приносит, указал он. В свою очередь глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал решение Варшавы "инсинуацией" и призвал придерживаться официальных топонимов. "С таким же успехом мы можем называть Гданьск Данцигом, а Республику Польша Царством Польским", - завил он.

Калининград был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и стал его столицей в середине XV века. Первоначальное название Конигсберг восходит к чешскому королю Пржемыслу Отакару II, постепенно оно превратилось в Кёнигсберг на немецком языке и Крулевец - на польском. В 1946 году советские власти присвоили городу название Калининград в память о скончавшемся председателе президиума Верховного совета СССР Михаиле Калинине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Четырехдневная рабочая неделя: есть ли возможность договориться о ней в Литве

Работа 4 дня в неделю за обычную зарплату. Так полгода...

Kristina Pocytė

В Литве началась конференция LOGIN – выступят 250 докладчиков

11 мая в выставочном центре Litexpo начался крупнейший в...

Воспользуйтесь калькулятором: как изменятся налоги самозанятых после реформы?

Минфин Литвы сообщил, что создан калькулятор для...

Покупатель удивлена ценами на лаймы: это насмешка над людьми

Жительница Вильнюса Илона сказала, что ее удивила цена...

Новый прогноз синоптиков: воздух прогреется до 24 градусов

В четверг погоду в Литве обусловит западная часть...