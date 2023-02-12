"Полный самолет беременных". В Аргентине пытаются совладать с наплывом рожениц из России

О том, что все гражданки России, ранее задержанные в аэропорту Буэнос-Айреса, освобождены, сообщил их адвокат Кристиан Рубилар.

Беременные россиянки прилетели в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, но поначалу им отказали во въезде. Причем, как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, одна из девушек оставалась в зоне вылета с 7 февраля.

"Они не под арестом", - сказал представитель иммиграционных властей, добавив, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы отправить их обратно. Однако это непросто: женщины прибыли без сопровождения, с небольшим количеством денег, без обратных билетов и на сроке беременности более 30 недель, пишет в субботу британская газета Guardian.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что отказ во въезде россиянкам связан с возникшими у сотрудников миграционной службы подозрениями в том, что они предоставили ложную информацию о цели поездки.

По ее словам, россиянки въехали в страну как туристки, несмотря на то, что все находились на поздних сроках беременности.

Кариньяно выступила с заявлением после того, как в четверг вечером в Аргентину одним рейсом прибыли сразу 33 беременные гражданки России, что насторожило сотрудников миграционной службы.

Аргентина предоставляет гражданство родившимся в стране детям, а их родители могут на этом основании получить постоянный вид на жительство, а вслед за этим - и аргентинский паспорт. Он дает в том числе право на безвизовый въезд в страны Евросоюза.

"Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать"

Из-за этого в Аргентину и раньше приезжали беременные женщины, чтобы родить там ребенка, но после вторжения России в Украину страна испытывает ощутимый наплыв беременных россиянок.

По словам Кариньяно, с августа 2022 года поток российских граждан в Аргентину заметно увеличился. А всего за прошлый год в страну въехало порядка 10,5 тысяч беременных гражданок РФ.

Ее возмущает, что беременные россиянки прилетают в страну целыми самолетами.

"Примерно половина из них находилась в последнем триместре, многие сообщили, что уже на 33-й или 34-й неделе беременности", - сказала чиновница в интервью аргентинскому телевидению.

Кристиан Рубилар, адвокат россиянок, которые были задержаны в аэропорту, заявил местным СМИ, что его клиентки пытаются спастись от войны и репрессий, поскольку выражение несогласия с российской политикой чревато тюрьмой.

"В путинском режиме одного несогласия с войной достаточно, чтобы человек попал в тюрьму или члены его семьи были отправлены на линию фронта", - сказал он кабельному новостному каналу LN+.

Однако глава миграционной службы убеждена, что это не так.

Примерно 7000 из этих женщин вернулись домой сразу после родов, дав поручение аргентинским юристам оформить документы на гражданство для младенцев, а впоследствии - и для родителей, сообщила она.

"Проблема в том, что они приезжают, рожают детей и после этого покидают Аргентину, чтобы никогда больше не возвращаться. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так", - сказала Флоренсия Кариньяно.

Как заявила Кариньяно, всё это вызывает озабоченность у аргентинских властей, и сейчас по факту такого вида "туризма" начато расследование.