Теперь же, спустя всего три месяца после возобновления сообщения поезда вновь перестают ходить. Причем на этот раз как пассажирские, так и грузовые. С воскресенья VR Transpoint приостановил отправление и принятие товарных составов, направляющихся в России и из России. Это связано с наложенными на РЖД западными санкциями.
После начала войны в Украине финское правительство приняло решение не останавливать ”Аллегро”, чтобы находящиеся в России граждане Финляндии смогли доехать до родины. В итоге поезд стал популярным способом выехать из страны для россиян, решивших бежать от неизвестности и экономической нестабильности в России. Теперь же почти все финны уже вернулись, и финские власти сочли, что оснований для продолжения движения не осталось.
При этом автобусное сообщение между Россией и Финляндией пока сохраняется. Рейсы по маршрутам Петербург-Хельсинки и Петербург-Лаппеэнранта осуществляют автобусные компании Lux Express, Ecolines и "Совавто".
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