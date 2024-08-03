Политзаключенные из РФ помещены в ФРГ в госпиталь бундесвера

После прибытия в Германию 13 человек, освобожденные в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада, некоторое время проведут в госпитале вооруженных сил ФРГ (бундесвера) в Кобленце. Ожидается, что они пробудут в медучреждении как минимум эти выходные дни, пишет в субботу, 3 августа, издание Tagesspiegel со ссылкой на собеседника из правительственных кругов.

Переговоры с новыми пациентами проведут, в частности, сотрудники Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по уголовным делам. Госпиталь бундесвера будет взят под дополнительную охрану, отмечает Tagesspiegel.