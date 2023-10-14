Политолог – о ситуации в Польше: звучат тревожные предупреждения

Чего ожидать и на что надеется? Об этом в программе Новостного радио "Актуальное интервью" рассказал политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Мариуш Антонович.
Слышны опасения, что предстоящие выборы будут непрозрачными. Однако, по словам Антоновича, нет никаких признаков того, что власти пытаются сделать что-то подобное или как-то иначе манипулировать выборным процессом. "Наблюдатели будут, и, опять же, нет никаких сигналов о том, что международным наблюдателям каким-то образом мешают наблюдать и следить за всей ситуацией", – сказал политолог. По его словам, можно заметить и некоторые другие особенности предстоящих выборов.
"Есть еще один момент: правящей партией широко используется административный аппарат. Например, создание дополнительных избирательных участков в сельской местности, где, по их словам, людям труднее добраться до избирательных участков. Перекройка избирательных границ, приводит к недостаточному представительству в городах – где и доминирует оппозиция. Власть также использует государственное телевидение и госпредприятия. Таким образом, можно говорить о том, что власть предержащие действуют непрозрачно, используя все возможные государственные ресурсы в своих целях, но пока что нет признаков того, что сам процесс нелегитимен и выборы не прозрачны", – сказал собеседник.
Потребности общества меняются
Что касается выборов в целом, по мнению Антоновича, следует отметить, что именно партия "Право и справедливость" нарастила стабильную электоральную базу . "Эта база стабильна и может быть связана с различными социальными группами, географическими регионами, которые считают, что правление "Права и справедливости" не только улучшило их материальное благосостояние, но и в целом способствовало повышения чувства собственного достоинства. Эти группы считают, что таким образом их интересы представлены в общественной жизни", – пояснил он.
По словам эксперта, правящая политическая партия пыталась предлагать различные новые вещи. "Они пытались предложить еще сильнее увеличить суммы выплат на детей, обустроить бесплатные автодороги, различные программы, к примеру, проводить экскурсии по Польше для школьников. Словом, много чего. Пока, по крайней мере, из того, что мы видим, это больше не работает и вопрос – почему не работает? Объяснений нет, но есть гипотезы. Во-первых, большая проблема в Польше – это инфляция, и люди понимают, что значительная часть распределенных денег сгорит из-за инфляции.
Другая гипотеза состоит в том, что за последние 10 лет польское общество стало значительно более богатым, все или большинство социальных групп стали материально сильнее, и в результате их потребности меняются. Допустим, когда "Право и справедливость" пообещали, что в Польше будут бесплатные автомагистрали, из опроса выяснилось, что это актуально только для 7 процентов избирателей, и наиболее актуальным является общественный транспорт, его доступность. Это указывает на несколько изменившиеся потребности общества", – пояснил М. Антонович.
Эксперт подчеркнул, что это лишь версии того, почему то, что было приемлемо раньше, сейчас уже в обществе не так желанно – и "Право и справедливость" замечает такие общественные настроения. "Есть опасение, что придет оппозиция и отменит все, что было сделано – повысят пенсионный возраст, впустят эмигрантов, отнимут детские деньги. Это попытка запугать тем, что у вас отберут то, что вы имеете", – заявил политолог.