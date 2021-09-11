Соединенные Штаты виновны в провале стратегии в Афганистане. Такое мнение высказал бывший глава МВД ФРГ Отто Шили (Otto Schily) в интервью газете Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого она опубликовала на своем сайте в пятницу, 10 сентября. Комментарий последовал в связи с 20-летием терактов в США в 2001 году.
По мнению Шили, который был членом правительства занимавшего на тот момент пост канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) с 1998 по 2005 годы, у Вашингтона - после вторжения в Афганистан в ответ на террористические атаки - не было ни плана, ни понимания местного менталитета.
Шили уверен, что ряд американских боевых операций был "невероятно жестоким". "При ковровой бомбардировке территории возможно поразить одного или двух террористов. Однако побочный ущерб - как его сегодня эвфемистически называют - всегда создает новых врагов", - подчеркнул экс-глава МВД ФРГ.
"Афганская армия в американской форме воспринималась как оккупанты"
В августе радикальное исламистские движение "Талибан" захватило власть в Афганистане, а США заявили об окончании вывода своего контингента. При этом провал американской миссии тесно связан с тем, что "афганская армия в американской форме воспринималась как оккупанты, а талибы - как коренные афганцы", уверен Шили.
По его словам, терроризм не может быть побежден только силами полиции и армии: "Это битва за умы и души людей".
Йошка Фишер: Вывод войск США создал вакуум в Афганистане
Оценки Отто Шили разделил и Йошка Фишер (Joschka Fischer), возглавлявший с 1998 по 2005 годы МИД ФРГ в правительстве социал-демократов и "зеленых" во главе с Герхардом Шредером.
"Вывод войск практически за одну ночь создал там вакуум, который таит в себе огромные риски", - заявил Фишер в интервью Süddeutsche Zeitung. По его мнению, Вашингтон совершил "очень большую ошибку", взвалив на себя борьбу с талибами и террористической сетью "Аль-Каида", а затем переключив свои усилия на Ирак.
Глава Мюнхенской конференции призвал соизмерять цели и ресурсы
Между тем председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) предостерег от выводов о том, что любое военное участие изначально обречено на провал.
В то же время в дальнейшем необходима "определенная скромность" при выборе целей подобных миссий, которые, по его мнению, должны соответствовать материальным и временным ресурсам проводящих их стран, отметил Ишингер в интервью телеканалу Phoenix.
Захват власти в Кабуле талибами
Боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном.
Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами - США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч мирных жителей.
Крупнейшие теракты в истории
В США 11 сентября 2001 года были совершены крупнейшие по числу жертв теракты в истории. Четыре группы боевиков захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.
Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц - в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.
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