Политики в ФРГ призвали поставить Украине крылатые ракеты

Ряд немецких политиков призвали правительство ФРГ поставить Украине немецкие крылатые ракеты. Берлин должен "незамедлительно" предоставить Киеву крылатые ракеты типа Taurus, заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью изданию Welt am Sonntag, которое опубликовано в интернет-версии в субботу, 29 июля. Он отметил, что на вооружении бундесвера находятся 600 систем Taurus, из них около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

В свою очередь эксперт входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) напомнил, что ВСУ успешно применяют поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow. По словам Фабера, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины, обороняющейся от российского вторжения.