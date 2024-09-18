Politico: Зеленский впервые заговорил о наступлении в Курской области в начале года. Залужный выступил против

„Вопрос Залужного остается ключевым: и западные, и украинские скептики опасаются, что ВСУ могут оказаться заперты и потерпеть деморализующее поражение. Их [скептиков] аргумент заключается в том, что развертывание значительных сил [в Курской области] означает, что они не могут быть использованы для удержания линии фронта в Донецке, где российские войска ведут непрерывное наступление, наступают на город Покровск и активизируют свои операции“, — говорится в статье Politico.