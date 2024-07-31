Politico: Венгрия заблокировала заявление ЕС о Венесуэле

По данным Politico, в понедельник государства ЕС хотели опубликовать совместное заявление о Венесуэле и выразить обеспокоенность итогами выборов. Однако Венгрия наложила вето на документ. В итоге во вторник текст опубликовал от собственного имени верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. „Пока протоколы голосования не обнародованы и не перепроверены, объявленные итоги выборов не могут быть признаны“, - заявил он.