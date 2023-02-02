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Американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает о закрытом брифинге в министерстве обороны США, участники которого выразили сомнения в том, что Украине в ближайшем будущем удастся вернуть под свой контроль Крым, аннексированный Россией весной 2014 года.
Pentagonas
Pentagonas
© Scanpix / Reuters

Как сообщается, среди участников брифинга для членов комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США были, в частности, генерал Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, и Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии. Суть высказываний, прозвучавших на брифинге: соотношение сил на театре военных действий в Украине не позволяет говорить о том, что ВСУ удастся изгнать российские войска с территории аннексированного полуострова.

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Официальные представители Пентагона и комитета отказались комментировать содержание брифинга.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что в нынешнем году "изгнать российские войска со всей оккупированной территории Украины будет очень, очень тяжело". Киев заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым. Официальные лица Соединённых Штатов заявляют, что поддерживают Украину в стремлении восстановить территориальную целостность страны.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post ранее сказал, что цель Киева – создать условия для освобождения Крыма уже к лету нынешнего года. Ранее ряд аналитиков отмечали, что целью возможного украинского наступления может стать так называемый сухопутный коридор из России в Крым – если он будет перерезан, ситуация российской группировки в Крыму существенно ухудшится.

До начала российского вторжения 24 февраля украинские власти подчёркивали, что не имеют планов вооружённого наступления на Крым и будут добиваться его возвращения мирным путём.

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Радио Свобода

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