aA
Представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по вопросу заключения контрактов о поставках боеприпасов для Украины, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, спор идет вокруг того, стоит ли ограничить круг подрядчиков только европейскими оборонными предприятиями.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AFP / Scanpix

В марте в Евросоюзе была утверждена программа, подразумевающая передачу в течение года одного миллиона снарядов Украине для борьбы с российской агрессией. На реализацию этого плана будет потрачено 2 млрд евро — половину выделят на компенсации странам, передавшим Киеву боеприпасы из своих запасов, еще половина пойдет на оплату новых заказов.

Статьи по теме:
Будущее стран Балтии и Украины. Вице-министр обороны Анна Маляр про войну и возможные военные союзы после окончания военных действий
Министр обороны Украины: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный урон  (1)

Как утверждает Politico, в ходе обсуждений в среду, 20 апреля, камнем преткновения стал 1 млрд евро, выделенный на оплату производства новых боеприпасов. Франция настаивает, что доступ к этим деньгам следует предоставить исключительно компаниям из стран ЕС, чтобы тем самым поддержать местную оборонную промышленность. Некоторые другие государства Евросоюза считают необходимым допустить к заказам и иностранных производителей.

Источники Politico сообщили, что в ходе дискуссий посол Франции в ЕС раскритиковал своего коллегу из Польши за то, что тот публично обвинил Париж в препятствовании заключению сделки. Представитель Варшавы парировал, что позиция Франции лишь затрудняет переговоры. Многие официальные лица ЕС обеспокоены тем, что оборонная промышленность Европы может не справиться с задачей самостоятельно. "Поэтому, чем более ограничительные формулировки мы включим сейчас, тем труднее будет достичь нашей цели", — заявил один из дипломатов, с которыми поговорили журналисты.

Компромиссный вариант попробовала предложить Швеция, председательствующая сейчас в ЕС. В распоряжении Politico есть проект соглашения, предложенный представителем Стокгольма — в нем предлагается ограничить доступ к контрактам "экономическими операторами, созданными в Евросоюзе и Норвегии", но подчеркивается, что такая директива не должна стать прецедентом. Часть участников встречи посчитала эту идею слишком про-французской, другие отметили, что подобная формулировка только добавляет вопросов.

Вероятно, переговоры продолжатся на следующей неделе. Собеседники Politico выразили сдержанный оптимизм по вопросу о достижении согласия между участниками дискуссий. "Для большинства государств ЕС сейчас речь идет о юридическом подтверждении нового текста своей столицей. У нас есть хорошая основа для предстоящего соглашения", — говорит один из источников издания. Другой дипломат подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему должен решить, что для него важнее: "скорость или европейская промышленность".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Время и место: почему Украина не начинает наступление, и как к нему готовится Россия?

Слухи о скором начале украинского наступления...

TOP новостей

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

Генкомиссар рассказал о предполагаемом виновнике ДТП в Каунасском районе: факты из биографии шокируют

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела рассказал, что...

Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“ Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“ Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“

У здания парламента Литвы акция протеста белорусов: "Беларусь - это не Россия"

Вильнюсские белорусы организовали митинг у здания...

Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...