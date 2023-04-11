После того, как об утечке стало известно на прошлой неделе, высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона связались со своими коллегами в других странах, чтобы развеять опасения по поводу публикации разведданных, сказали изданию четыре чиновника из разных стран.

Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве начали задавать Вашингтону вопросы о том, как секретная информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей.

Их также интересует, предпринимает ли Белый дом шаги по ограничению распространения разведывательной информации в будущем.

Утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками, и пока непонятно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию, которую многие уже называют одним из крупнейших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks.

"Способ утечки и содержание документов очень необычны, - сказал Politico бывший аналитик американской разведки, который занимался Россией. - Я не могу вспомнить случая, когда утечка была бы настолько объемной и охватывала такой широкий спектр информации, которая просто попала в социальные сети, а не прошла через журналистов, как было в случае с файлами Сноудена".