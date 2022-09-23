Politico: США и Германия медлят с поставками танков Украине

По словам собеседников издания, Киеву нужны американские M1 Abrams и немецкие Leopard, однако представители национальной безопасности в США и Германии медлят с поставкой танков, в том числе — из-за проблем с обучением и логистикой.

Американские танки М1 сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую сейчас эксплуатирует Украина, пишет Politico. Генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что для управления M1 необходима подготовка, и указал на большой расход топлива.

"Это не прокатные автомобили, к ним многое прилагается, — сказал Ходжес. — По сути, вы добавляете сотни дополнительных вещей, которые пришлось бы носить с собой. … Вы посмотрите на танковую роту армии США сегодня, за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива".

По словам одного из источников газеты, немецкие Leopard больше подходят для участия в боевых действиях на Украине, поскольку по характеристикам они более схожи с советскими танками. Однако Берлин неоднократно отклонял запрос Киева на поставку техники, а министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на днях сообщила о договоренности ФРГ с партнерами по НАТО "не предпринимать таких действий в одностороннем порядке".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что бронетехника стала для украинских военных вопросом выживания, и если Германия хочет помочь сохранить жизни украинцев, немецким политикам необходимо решать вопросы поставки не только танков, а также "более истребительного оружия".

По мнению Зеленского, Германии стоит стать примером для остальных государств в вопросе военной поддержки Украины, а не ожидать их решений. "Если вы не хотите нам дать, — послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, — так не давайте. Но не пытайтесь говорить: сначала Америка, потом — Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", — заявил Зеленский.

Ранее Германия и Польша согласовали так называемые "круговые поставки". Варшава с начала войны передала Украине более 200 танков советского образца. Взамен Германия обещала предоставить Польше современные немецкие танки, однако до сих пор не выполнила этого обещания.

После российского вторжения в Украину власти Германии впервые в новейшей истории пересмотрели политику, запрещавшую поставки вооружения в зоны конфликтов.

Ранее Берлин согласился поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo и уже передал 24 зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000. Однако отказывается передавать Киеву свои танки Leopard любых модификаций (признанные одними из лучших в мире).