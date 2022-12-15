Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов. Оказалось, что Польшу не устраивает последний пункт документа - установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

Кроме того, в пакет входит поддержка Киева, план расходов Венгрии из фонда восстановления после пандемии, "размораживание" части денег для Венгрии и налоговая реформа. Однако, если хотя бы один из пунктов ветируют, не принимается весь пакет.

Установка 15%-го минимального налога в ЕС является частью глобальной налоговой реформы Pillar II. О ней договорились в прошлом году. Кроме того, существует Pillar I – налогообложение транснациональных корпораций, таких как Google и Amazon в странах, в которых они получают прибыль.

Сейчас в Польше ставка корпоративного налога ниже, чем 15%. Варшава требует реализовать Pillar I и Pillar II одновременно. По мнению властей страны, неправильно увеличивать налоговую нагрузку на европейский бизнес в рамках Pillar II, без обеспечения надлежащего налогообложения цифровых гигантов в рамках Pillar I.

Польша долгое время блокировала этот пункт, однако будто уступила ради принятия плана поддержки Украины. Несмотря на это, 12 декабря представитель Польши на встрече послов ЕС вновь выразил предостережение. Ожидается, что вопрос вынесут на саммит лидеров ЕС 15-16 декабря.

"Это как нездоровые отношения. Они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам снова и снова будут делать больно", – описал действия Польши один из дипломатов.