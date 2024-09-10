Politico: оглашение нового состава Еврокомиссии отложено на неделю

Предполагалось, что завтра утром фон дер Ляйен встретится с лидерами фракций Европарламента, а затем представит общественности новый состав Еврокомиссии, который впоследствии будут рассматривать депутаты. Теперь встреча перенесена на следующую неделю, когда в Страсбурге состоится пленарное заседание Европарламента.

Это решение связано в том числе с заменой кандидата на пост еврокомиссара от Словении. В пятницу от номинации отказался экс-глава Счетной палаты Томаш Весел, который сослался на разногласия с фон дер Ляйен. Его место займет бывший посол Словении в ФРГ и экс-кандидат в президенты страны Марта Кос. Решение о замене в ближайшее время должен утвердить национальный парламент.