Politico: лидеры стран ЕС договорились о назначении Каи Каллас главой евродипломатии

Лидеры стран ЕС, представляющие крупнейшие партии в Европарламенте, согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок на посту главы Еврокомиссии, сообщают немецкие Frankfurter Allgemeine Zeitung и dpa, а также Politico со ссылкой на источники во властных структурах Евросоюза.

Как передает „Медуза“ со ссылкой на Politico, европейскую дипломатию возглавит Кая Каллас - премьер-министр Эстонии. На посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас сменит Жозепа Борреля, занимавшего его с декабря 2019 года.

На пост председателя Евросовета согласована кандидатура бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты. Он сменит Шарля Мишеля.