Бельгийская полиция обвинила евродепутата из Греции и еще нескольких человек в лоббировании интересов Катара за вознаграждение, в ходе обысков у подозреваемых были обнаружены около 600 тысяч евро наличными. Кайли свою вину не признает, правительство Катара также отрицает обвинения — Доха назвала их "дискриминационными" и основанными на "неточной" информации.

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На прошлой неделе Европарламент лишил Кайли должности вице-председателя и проголосовал за временную остановку работы над двусторонними соглашениями с Катаром. Представителям ближневосточного государства также запретили посещать помещения Европарламента. "Решение о введении этого дискриминационного ограничения […] негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на продолжающихся дискуссиях о глобальной энергетической бедности и безопасности," — прямо заявил в воскресенье дипломат, работающий в катарском представительстве при ЕС.

По данным Еврокомиссии, в этом году на Катар приходится около 5% импортированного в ЕС газа, и в ближайшие месяцы и годы эта доля, как предполагалось, будет только расти — через пять лет в стране запустят два новых завода по производству СПГ. Хотя интерес к катарскому газу проявляют разные европейские страны, Германия успела заключить долгосрочный контракт — соглашение сроком на 15 лет гарантирует поставку 2 млн метрических тонн ежегодно с 2026 года.

После скандала вокруг Кайли эта сделка может стать "этическим кошмаром" для официального Берлина, констатирует Politico. На прошлой неделе журналисты на пресс-конференции спросили министра экономики ФРГ Роберта Хабека, правильно ли "покупать газ у Катара, если Катар покупает европейских депутатов". Тот призвал рассматривать эти вопросы отдельно друг от друга.

"Взяточничество — уголовное преступление. Торговля с другими странами всегда должна учитывать моральные последствия, и в то же время вы должны видеть, что можете обеспечить безопасность поставок. И в этом случае, когда речь идет о закупках газа, Европа или Германия заинтересованы в том, чтобы компенсировать потери российского газа. Поэтому я думаю, что мы должны различать эти две ситуации", — заявил Хабек.

Коррупционный скандал может повлиять не только на правительство ФРГ, пишет Politico. Журналисты подчеркивают, что долями в амбициозных катарских проектах в сфере производства СПГ также владеют французская компания Total и итальянский концерн Eni.

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от решения бельгийских властей, которые могут выдвинуть обвинение в коррупции против официальных лиц Катара. Как считает научный сотрудник Европейского совета по иностранным делам Чинция Бьянко, в таком случае страны ЕС, вероятно, выступят с дипломатическими жалобами, а двустороннее энергетическое сотрудничество будет развиваться заметно медленнее. При этом, подчеркивает Бьянко, отношения с Катаром в сфере энергетики страны-члены Евросоюза, в основном, выстраивают самостоятельно, а не с опорой на Брюссель.