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Украина перестала публично обращаться к США с просьбой поставить ей такое высокотехнологичное вооружение, как истребители F-16, зенитный ракетный комплекс Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры на эту тему продолжаются "без шума", пишет американское онлайн-издание Politico.
Politico: Киев непублично ведет переговоры с США об F-16
© Reuters/Scanpix

По словам анонимных источников редакции, "кампанию по снижению публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, которая призывала Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины".

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен будет принять президент США Джо Байден.

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Deutsche Welle
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