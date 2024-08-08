2024.08.08 14:32

Politico: Иран может отказаться от планов атаковать Израиль

 
Радио Свобода
Иран
Иран
ФОТО: Shutterstock

Власти Ирана могут отказаться от первоначальных планов массированно атаковать Израиль в ответ на убийство в Тегеране Исмаила Хании, одного из лидеров ХАМАС. Эта палестинская группировка признана террористической в США и Евросоюзе.

По данным источников Politico, США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не планирует удара в ближайшее время.

Американские чиновники также уверены, что Иран прислушается к призыву Вашингтона пересмотреть планы по масштабной атаке, так как в ходе операции Израиля в Тегеране не пострадал ни один иранский гражданин.

США по дипломатическим источникам передавали свои предупреждения о том, что массированный удар усилит напряжённость в регионе и создаст риск прямой конфронтации между Ираном и Израилем.

Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. Туда он приехал на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран обвинил в атаке Израиль. Израильская сторона ответственность за убийство на себя не взяла.

В начале августа США сообщили, что получили информацию о готовящемся ударе Ирана по Израилю. Израильская сторона заявляла, что получила предупреждение о потенциальной атаке от Тегерана через Венгрию.

Израильские СМИ также писали, что спецслужбы страны обсуждали превентивный удар по Ирану, если атака со стороны Тегерана будет считаться неизбежной.

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Радио Свобода
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