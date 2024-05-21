Politico: ЕС готов начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне

Сложности связаны с проблемой во взаимоотношениях Украины и Венгрии, уточняет Politico. Будапешт обвинял Киев в притеснениях венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

В декабре глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Однако официальная юридическая процедура была приостановлена из-за позиции Венгрии.

Как указывает Politico, начало переговоров поддержит Украину, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к Евросоюзу.

По словам собеседников издания, украинские и европейские дипломаты активно работают "за кулисами", пытаясь убедить Венгрию дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Для решения этой проблемы, пишет издание, "и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом".

В апреле после телефонных переговоров главы офиса президента Украины Андрея Ермака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "стороны отметили положительную динамику диалога".

Один из европейских дипломатов предположил, что Венгрия, возможно, захочет завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как первого июля примет на полгода председательство в Совете ЕС.

Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года, статусом кандидата она была наделена через четыре месяца – 23 июня.