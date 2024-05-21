Politico: ЕС готов начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне

По словам собеседников издания, украинские и европейские дипломаты активно работают "за кулисами", пытаясь убедить Венгрию дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Как указывает Politico, начало переговоров поддержит Украину, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к Евросоюзу.
В декабре глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Однако официальная юридическая процедура была приостановлена из-за позиции Венгрии.
Сложности связаны с проблемой во взаимоотношениях Украины и Венгрии, уточняет Politico. Будапешт обвинял Киев в притеснениях венгерского этнического меньшинства на западе Украины.
Для решения этой проблемы, пишет издание, "и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом".
В апреле после телефонных переговоров главы офиса президента Украины Андрея Ермака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "стороны отметили положительную динамику диалога".
Один из европейских дипломатов предположил, что Венгрия, возможно, захочет завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как первого июля примет на полгода председательство в Совете ЕС.
Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года, статусом кандидата она была наделена через четыре месяца – 23 июня.
Для начала переговоров о приеме в ЕС Украина должна выполнить семь условий, включая реформы Конституционного суда, снижение коррупции и защиту прав национальных меньшинств. По состоянию на август 2023 года, по данным украинского правительства, были выполнены только два из семи условий.
Осенью прошлого года на вопрос журналиста Politico о том, как далеко уже зашло выполнение Украиной семи условий, европейский чиновник ответил, что имеющийся прогресс обнадеживает, и только одно из условий – относящееся к меньшинствам – похоже, остается "проблематичным" на ближайшее время. Председатель Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, "если обе стороны выполнят домашние задания".
Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.