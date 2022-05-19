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Американское издание Politico сообщает со ссылкой на свои источники, что Киев огорчен нежеланием администрации Джо Байдена предоставить Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, в которых украинские власти особо нуждаются в Донбассе.
Politico: Белый дом не спешит снабжать Украину новейшими системами залпового огня
© AP / Scanpix

В частности, речь идет о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров. Старые советские РСЗО в распоряжении Украины есть, но их эффективность значительно ниже.

По мнению Киева, американские системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия, скорострельности и разрушительной силе, что может во многом предопределить исход войны, и Киев уже несколько месяцев просит Белый дом предоставить им этот тип вооружений.

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Однако, как пишут авторы публикации со ссылкой на свои источники в Белом доме, в США опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта.

Ближе всего, говорит один из источников в конгрессе США, Запад подошел к приянятию решения о поставках HIMARS и других подобных систем в конце апреля, на саммите в немецком Рамштайне, когда союзники Украины обсуждали дальнейшие шаги помощи. Но момент был упущен.

Источник Politico в администрации Байдена сообщил, что Киев и Вашингтон продолжают активно обсуждать этот вопрос, но не все запросы Киева могут быстро воплощаться в реальность.

На этой неделе вопрос о поставках Украине современной ракетной артиллерии прокомментировал официальный представитель Пентагона. Во время пресс-конферении он не подтвердил и не опроверг планы Вашингтона отправить Киеву HIMARS и заявил, что США "постоянно говорят с украинцами относительно тех средств, в которых они нуждаются". "Как мы продемонстрировали ранее, мы готовы в случае необходимости вносить изменения", - добавил он.

С начала российского вторжения США предоставили Украине военной помощи на сумму в 3,8 млрд долларов, напоминают в Вашингтоне. "Мы должны принимать решения исходя из того, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу", - сказал Politico сотрудник Белого дома, попросивший об анонимности.

В настоящий момент принято решение,что на выделенные конгрессом деньги целесообразнее отправить,к примеру, 90 гаубиц и множество боеприпасов, чем на ту же сумму всего несколько систем РСЗО, поясняет источник.

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bbcrussian.com
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