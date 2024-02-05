Politico: 13-й пакет санкций ЕС против России будет носить "символический" характер

Основой нового пакета санкций станут ограничения против физических лиц, причастных к войне против Украины, а также дополнительные запреты на экспорт в РФ товаров двойного назначения. По словам одного из собеседников Politico, также будут представлены новые меры по глобальному контролю за соблюдением санкционного режима.

Некоторые страны ЕС в ходе обсуждений новых санкций предложили ограничить импорт российского алюминия. Вероятно, пишет издание, дипломаты не успеют согласовать эту меру, однако она может войти в будущие пакеты санкций. Ранее представители крупных европейских промышленных организаций призывали Брюссель отказаться от ограничений на ввоз алюминия из РФ.