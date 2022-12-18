Полиция вернула часть драгоценностей, украденных из музея в Дрездене

Экспонаты были обнаружены в ночь на субботу и позже отправлены в музей. В общей сложности на свое место вернулся 31 предмет, однако некоторые ценности по-прежнему числятся пропавшими. В частности, не найден один самых ценных украденных предметов - плечевой бант, в который вмонтирован очень крупный Белый дрезденский бриллиант.

Сообщается, что сокровища были возвращены после переговоров с адвокатами шести подозреваемых в организации ограбления. Они были задержаны в 2020 году, и с января продолжается суд, на котором рассматриваются выдвинутые против них обвинения.

Правоохранительные органы не сообщают каких-либо подробностей о том, как именно удалось вернуть украденные предметы.

Теперь специалисты музея изучат возвращенные предметы, чтобы подтвердить их подлинность.

Ограбление дрезденского музея "Зеленые своды" было одним из самых крупных в истории. Тогда были украдены драгоценности на общую сумму 113 млн евро.

Следствие считает, что операция была тщательно спланирована: злоумышленники устроили пожар на подстанции, таким образом выведя из строя сигнализацию, целенаправленно вломились в зал через окно, отогнув прутья решетки, быстро разбили шкафы-витрины, наполнили мешки и скрылись. Полиция позднее нашла в городе сожженный автомобиль Ауди, на котором грабители уехали с места преступления. Предполагается, что все эти процедуры грабители произвели меньше, чем за 10 минут.

Чем знамениты "Зеленые своды"



Коллекция сокровищ начала XVIII столетия хранится в Резиденцшлоссе - бывшем замке саксонских королей. В ней восемь залов. Три зала были разрушены авиацией союзников во время бомбардировок Дрездена в конце Второй мировой войны, но затем замок был восстановлен и отреставрирован.

Название "Зеленые своды" происходит от малахитового цвета стен в нескольких залах.

Самые ценные экспонаты хранились в самой старой части замка - в зале барокко на первом этаже.

Всего в коллекции музея около 3 тыс. ювелирных изделий, а также посуда, оружие, предметы декоративного искусства - все они инкрустированы золотом, серебром, слоновой костью или жемчугом. Здесь хранится "статуя мавра" с изумрудами и 648-каратным сапфиром - подарок Августу Сильному от Петра I.

Один из самых редких камней коллекции, зеленый изумруд размером в 41 карат, сейчас находится на выставке в Нью-Йорке.

Курфюрст Саксонии и выборный король Польши Август Сильный начал собирать коллекцию в 1723 году.