Полиция в Германии проводит массированные рейды в исламских центрах по всей стране

Министерство внутренних дел Германии заявило, что проводит обыски на 54 объектах, связанных с Исламским центром в Гамбурге, в семи федеральных землях.
Полицейская операция проводится в рамках попыток остановить рост антисемитизма в Германии на фоне войны между Израилем и ХАМАС.
«Мы не выпускаем исламистскую сцену из поля зрения, - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер. - В то время, когда множество евреев чувствуют себя в особой опасности, Германия не потерпит ни исламистской пропаганды, ни антисемитских подстрекательств, враждебных Израилю».
После кровавого нападения палестинских боевиков на Израиль 7 октября Германия запретила деятельность ХАМАС и связанных с ним организаций.
Как отмечает агентство AFP, гамбургский Исламский центр уже находился под наблюдением германской внутренней разведки, и, по мнению министерства внутренних дел, его деятельность «направлена на распространение революционной концепции верховных лидеров Ирана, что, предположительно нарушает конституционный порядок Германии».
Рейды проводились с целью сбора доказательств того, что гамбургский центр и еще пять связанных с ним групп поддерживают деятельность «Хезболлы». Информации о том, были ли произведены в ходе рейдов какие-либо аресты, пока нет.