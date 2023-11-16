Полиция в Германии проводит массированные рейды в исламских центрах по всей стране

Министерство внутренних дел Германии заявило, что проводит обыски на 54 объектах, связанных с Исламским центром в Гамбурге, в семи федеральных землях.

Полицейская операция проводится в рамках попыток остановить рост антисемитизма в Германии на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

«Мы не выпускаем исламистскую сцену из поля зрения, - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер. - В то время, когда множество евреев чувствуют себя в особой опасности, Германия не потерпит ни исламистской пропаганды, ни антисемитских подстрекательств, враждебных Израилю».

После кровавого нападения палестинских боевиков на Израиль 7 октября Германия запретила деятельность ХАМАС и связанных с ним организаций.