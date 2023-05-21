Первым о начале расследования сообщило издание Die Welt. Позже представитель берлинской полиции подтвердил агентству AFP, что по этому делу ведется расследование.

На этой неделе российское "Агентство" (признано в России "иностранным агентом") сообщило, что у двух участниц встречи российских диссидентов в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них, недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя "Агентство" не называло), во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они проявились раньше.

Журналистка обратилась в университетскую клинику "Шарите" в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился Алексей Навальный.

Имя второй возможной пострадавшей "Агентство" называло - это Наталья Арно, директор неправительственной организации Free Russia Foundation (объявлена в России "нежелательной") в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России. Кроме того, она сама писала об этом в соцсетях.

Арно присутствовала на встрече диссидентов в Берлине перед поездкой в Прагу, где она почувствовала симптомы и обнаружила, что ее номер в отеле был вскрыт, сообщало "Агентство".

Вернувшись в США, она обратилась в больницу, а также в ФБР.

В своем Фейсбуке Арно рассказала о "резкой боли" и "онемении конечностей". По ее словам, первые "странные симптомы" появились у нее до приезда в Прагу. Она сообщила, что по-прежнему ощущает эти симптомы, но уже чувствует себя лучше.

В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько попыток отравлений противников Кремля.

В частности, европейские лаборатории подтвердили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен "Новичком", нервно-паралитическим веществом советского производства. Этим же веществом в 2018 году в Великобритании пытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, от яда также пострадали несколько местных жителей, одна женщина умерла.

В 2019 году в Берлине застрелили 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана (Торнике) Хангошвили родом из Чечни. Немецкий суд в 2021 году приговорил обвиняемого в его убийстве к пожизненному заключению. Как установило следствие, а до него журналисты-расследователи, настоящее имя убийцы - Вадим Красиков, хотя он называл себя Вадим Соколов, ранее он служил в спецподразделении "Вымпел" Центра специальных назначений ФСБ.

Прокуратора заявляла на процессе, что это убийство заказали российские властные органы.

В 2020 году прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ тогда писали, что это тоже мог быть "Новичок".

В 2021 году Европейский суд по правам человека признал ответственность российских властей за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием в 2006 году.

Москва последовательно отрицает причастность своих спецслужб к этим событиям.