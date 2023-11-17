Полиция Украины возбудила второе дело в отношении Алексея Арестовича

 
Радио Свобода
Oleksijus Arestovyčius
Oleksijus Arestovyčius
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius
В заявлении полиции имя Арестовича не упоминается. Агентство УНИАН сообщает, что речь идёт о конфликте между Арестовичем и депутатом Верховной рады Натальей Пипой. Летом Пипа сделала замечание подростку из Одессы, который исполнял на улице во Львове песни Виктора Цоя на русском языке. Музыкант в ответ начал оскорблять Пипу, после чего она обратилась в полицию.

Вскоре после конфликта Арестович обратился в госбюро расследований Украины и обвинил Пипу в разжигании межнациональной розни. После этого около 30 депутатов обратились в полицию с заявлением на Арестовича в связи с ложным сообщением об уголовном преступлении.

Арестович сообщение полиции пока не комментировал.

Ранее с заявлением на Арестовича в полицию обратилась депутат Верховной рады Инна Совсун. Поводом стало видео, в котором экс-советник нелицеприятно отозвался о женщинах. По мнению Совсун, Арестович нарушил статью Уголовного кодекса Украины о распространении нетерпимости и дискриминации. Бывший советник украинского президента все обвинения отверг.

По последним данным, Арестович находится за границей.

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Радио Свобода
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