2024.07.22 10:23

Полиция Украины объявила в розыск подозреваемого в убийстве Фарион

 
Радио Свобода
Ирина Фарион
Ирина Фарион
ФОТО: Roman Baluk | Scanpix

Национальная полиция Украины объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству политика Ирины Фарион, сообщает „Украинская правда“.

Его личность пока не установлена, однако полиция опубликовала фото и видео подозреваемого, которые сделаны недалеко от места убийства. На кадрах молодой человек в красной футболке, чёрных штанах, панаме и с надетыми на глаза спортивными солнцезащитными очками. Именно так соседи Фарион описывали мужчину, который, по их словам, в течение недели находился рядом с местом жительства политика, предположительно выслеживая будущую жертву.

Покушение на Ирину Фарион произошло 19 июля рядом с её домом во Львове. Преступник выстрелил из пистолета в голову. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов она скончалась. Стрелку удалось скрыться.

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Радио Свобода
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