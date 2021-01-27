Полиция Нидерландов не допустила третью ночь беспорядков в стране

Подобные меры наряду с введением комендантского часа с 21:00 позволили предотвратить третью ночь массовых беспорядков в стране. Несмотря на немногочисленные акции протеста, данных о беспорядках или о столкновениях протестующих с полицией не поступало.

Между тем, накануне вечером за вандализм и незначительные нарушения полиция Роттердама задержала 33 человека.

Беспорядки начались в ночь на воскресенье, когда в населенном пункте Урк (провинция Флеволанд) молодежь сожгла местный центр, где тестировали на коронавирус. Затем волнения распространились на другие регионы страны.

Протесты, на которых звучали и антиправительственные лозунги, стали ответом на жесткие меры властей по сдерживанию коронавируса. Они произошли в Амстердаме, Роттердаме, Хертогенбосе, Эйндховене, некоторых других городах Нидерландов и сопровождались столкновениями с полицией - участники протестов забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.

Стражи порядка во время беспорядков задержали свыше 180 человек. Более 1,7 тыс. человек грозит штраф в размере 95 евро за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания пандемии. Еще десятки человек задержаны по подозрению к призывам к беспорядкам в соцсетях.