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Госполиция начала ведомственное расследование по факту якобы размещенных в рижском общественном транспорте табличек, предусматривающих места для русскоязычных только в задней части автобуса, сообщили агентству LETA в полиции.
Ryga
Ryga
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На выходных в социальных сетях было распространено изображение таблички латышском и русском языках: "Уважаемые пассажиры! Места для русскоязычных только в задней части автобуса!"

Компания Rīgas satiksme сообщила в Twitter, что это провокация.

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