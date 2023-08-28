Полиция Латвии бьет тревогу: среди молодых латвийских спортсменов снимают и распространяют порнографию

"Главное — не бояться и не откладывать и не пытаться скрыть эту проблему, потому что рано или поздно она станет актуальной, даже если мы будем делать вид, что ее не существует… Каждый год после летних лагерей мы получаем разную информацию. Она не всегда обоснована и подтверждена, но каждый год мы получаем информацию о тех или иных сексуальных преступлениях в разных лагерях", — резюмировал Ринкевицс.